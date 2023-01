Politie vindt gestolen bedrijfswagen van Brugs schildersbedrijf Paintbis in Zwijndrecht

Onbekenden zijn woensdagnacht aan de haal gegaan met de bedrijfswagen van Ibis Deblaere, zaakvoerder van het Brugse schildersbedrijf Paintbis. Inmiddels heeft de politie de auto kunnen opsporen en de dief in Zwijndrecht kunnen inrekenen.

Een boze Ibis Deblaere, een van de weinige Brugse vrouwen in de bouwsector, ze runt een eenmanszaak, lanceerde donderdag via de sociale media een oproep: “Vannacht is mijn Ford Transit met al mijn materiaal gestolen van voor mijn voordeur in Brugge. Wil dit bericht zoveel mogelijk delen.”

Track&trace

Deze Brugse ondernemer, die gespecialiseerd is in schilderwerk en een make-over van interieurs, hoopte op die manier een spoor te vinden van haar gestolen bedrijfswagen. De diefstal vond plaats in de Leopold I-laan in de wijk Christus-Koning.

Donderdagnamiddag al had Ibis Deblaere goed nieuws: “De politie heeft mij gecontacteerd. Via het track&trace systeem in mijn auto konden ze achterhalen waar mijn bedrijfswagen was. Die bevond zich in Zwijndrecht. Ze hebben de dief kunnen inrekenen. De auto is dus gevonden, hopelijk is het materiaal in mijn voertuig niet verdwenen.”