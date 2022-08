Politie verwittigt buurtbewoners in Bredene en De Haan: “Dieven zijn op zoek naar specifieke auto-onderdelen”

De politie van politiezone Bredene/De Haan kreeg de voorbije week verschillende meldingen van diefstallen van specifieke auto-onderdelen en vraagt verdachte gedragingen te melden.

Het gaat om vier diefstallen. Van een Mercedes en een Volkswagen werd telkens de katalysator vakkundig weggenomen. Bij een andere Volkswagen werd de batterij van de auto verwijderd en de eigenaar van een Dacia merkte op dat zijn roetfilter verwijderd werd. “De dieven zijn dus op zoek naar specifieke onderdelen ”, klinkt het bij de politie.

Op klaarlichte dag

De diefstallen gebeurden telkens langs de Koninklijke Baan, zowel in Wenduine, in De Haan en twee keer in Bredene. De dieven gingen steeds op klaarlichte dag te werk. De daders gebruikten hiervoor soms een krik en een andere keer werd de motorkap geopend.

De politie vraagt om verdachte gedragingen in de buurt van geparkeerde wagens te melden via het nummer 101.