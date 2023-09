Politie van Middelkerke verspreidt beelden van verdachte van diefstal en informaticafraude in de hoop om doorbraak te forceren

De lokale politie van Middelkerke is op zoek naar de dader van enkele diefstallen en bankkaartfraude in de regio Lombardsijde, bij Middelkerke, en Nieuwpoort. “Indien mensen de dader herkennen, kunnen ze contact opnemen met de politie van Middelkerke via het algemeen nummer”, klinkt het.

Eind augustus trok een man – volgens de politie vermoedelijk van vreemde origine – op dievenpad. De man komt in aanmerking voor een reeks diefstallen uit voertuigen en voor informaticafraude. Daarbij maakte hij misbruik van een bankkaart die gestolen werd tussen Lombardsijde en Nieuwpoort.

Persoonsbeschrijving

“We zijn dus inderdaad op zoek naar een persoon, met een vermoedelijke leeftijd tussen de 30 en de 35 jaar”, vertelt politiewoordvoerder bij de politie van Middelkerke, Emilie Erard. “We vermoeden dat de man alleen handelde tijdens de diefstallen. Hij heeft zwart krullend haar en een ietwat grote neus. Bij een van de diefstallen droeg hij vermoedelijk een donkere jeansbroek, lichtgekleurde schoenen met een witte boord en aan de zijkant achteraan een wit tekentje. De schoenen hebben donkere zolen. Daarnaast droeg hij een donkere pull met daarop een zwarte bodywarmer met kap. Op de linkerborst staat er een logo. We vermoeden dat het om het logo gaat van Lyle & Scott.”

Bij een andere diefstal droeg de man dan weer andere kledij. “Dezelfde verdachte draagt tijdens andere feiten een donkergroene regenjas en broek, witte sportschoenen en een donkerkleurige heuptas. Op de beelden is te zien dat hij in het bezit is van een zwarte rugzak met een wit logo van North Face. De verdachte verplaatst zich met een damesfiets met witte handgrepen.”

Doorbraak forceren

De man komt in aanmerking voor een reeks diefstallen uit voertuigen en voor informaticafraude © Politie Middelkerke

De politie hoopt nu met het verspreiden van beelden van de man, dat ze een doorbraak kunnen forceren in het onderzoek. “Indien er getuigen zijn van de diefstal of weten wie de man is of de man ergens opmerken, dan mogen ze contact opnemen met het algemeen nummer van de politie van Middelkerke: 059 31 23 12, of via mail: pz.middelkerke@police.belgium.eu”, aldus Erard.