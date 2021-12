Politie valt binnen op woonwagenpark: vijf arrestaties voor reeks gewelddadige diefstallen

Op en rond het woonwagenterrein langs de Ringlaan in Heule bij Kortrijk vond maandagochtend een grote politie-actie plaats. Tientallen agenten van zowel de federale gerechtelijke politie als de politiezone Vlas vielen er binnen in kader van een groot onderzoek naar diefstallen van juwelen en diamantan. Bij de huiszoekingen werden ook twee wapens aangetroffen. Vijf personen werden gearresteerd.

Maandagochtend zijn op het woonwagen- en doortrekkersterrein langs de Ringlaan in Heule enkele tientallen agenten van de federale gerechtelijke politie, de wegpolitie en de politiezone Vlas binnengevallen. De grootschalige politie-inval kwam er in opdracht van het parket van West-Vlaanderen en kadert in een groot gerechtelijk onderzoek naar zware diefstallen in de regio maar ook elders in ons land.

“Vooral oudere welstellende dames werden het slachtoffer van agressieve aanvallen”, verklaart Tom Janssens, parketwoordvoerder in Kortrijk. “Daarbij werden dure juwelen op hardhandige wijze gestolen.” Bij de politieactie werden uiteindelijk vijf personen gearresteerd. Ook een aantal andere aanwezigen stonden geseind. Daarnaast werden tijdens de huiszoekingen ook twee riotguns, een pak juwelen, een resem gsm-toestellen en grote sommen cash geld aangetroffen.