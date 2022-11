Politie start onderzoek naar inbrekers Breda Viva La Vie, zaak blijft tijdelijk gesloten: “Kan café niet verwarmen door ingeslagen vensters”

In de nacht van zaterdag op zondag 20 november werd er ingebroken in café Breda Viva La Vie op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt in Roeselare. De voorlopig onbekende inbrekers sloegen het raam van de voordeur kapot, maar het is nog onduidelijk of er iets gestolen werd. “De politie heeft een sporenonderzoek opgestart, hopelijk vindt men de daders”, reageert uitbater Frank Wauters.

Café Breda Viva La Vie, dat zich op de hoek van de Bruanestraat en Spinnersstraat op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt bevindt, kreeg zaterdagnacht inbrekers over de vloer. Uitbater Frank Wauters had de zaak al verlaten en ontdekte het ellendige nieuws via de politie. “Een patrouille heeft deze nacht ontdekt dat het glas van mijn voordeur werd ingeslagen. Ze hebben mij nadien proberen bellen, maar ik lag al in bed. Vanmorgen hoorde ik dat er inbrekers het café probeerden binnen te vallen.”

Om te vermijden dat nog andere mensen het café zouden betreden, contacteerde de politie de technische dienst van Stad Roeselare. Zij sloten de deur stevig af om erger te voorkomen. “Ik ben de diensten heel dankbaar, want ze hebben snel en goed gereageerd. Het is onmogelijk om binnen te geraken, zelfs ik ben nog niet in mijn café geweest”, vertelt Wauters.

Café gesloten

De politie startte een sporenonderzoek naar de voorlopig onbekende daders. “Ik heb al door het venster aan de zijkant naar binnen gekeken en op het eerste zicht lijkt er niet echt schade aangericht of iets gestolen. Maar dat kan ik pas weten nadat ik mijn kassa en dergelijke heb gecheckt. Ik wacht een bericht van de politie af om naar binnen te kunnen.”

Breda Viva La Vie blijft vandaag dan ook gesloten. “Het heeft trouwens geen enkele zin om te openen, want ik kan mijn zaak niet verwarmen zonder deur”, zegt Frank. “Maar morgen zal het café wel open zijn, we zoeken een gepaste oplossing om de deur volledig te kunnen sluiten.”