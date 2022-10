Politie start onderzoek na zeven inbraken in twee nachten in Oostendse wijk Stene

De politie van Oostende is een onderzoek gestart naar verschillende inbraken in de wijk Stene. In twee nachten tijd werd in zeven woningen ingebroken. In sommige gevallen werd cash geld en juwelen gestolen.

Volgens een Facebookpost gaat het al zeker om woningen in de Lariksenlaan en de Steensedijk en er zou ook ingebroken zijn in een woning in de Leeuwerikenstraat. Zo werd er in de Steensedijk een raam ingeslagen, terwijl de bewoners van het huis beneden televisie zaten te kijken. Alle inbraken dateren van vrijdag- en zaterdagnacht en allemaal vonden ze in dezelfde buurt plaats.

“Wij kunnen bevestigen dat er inderdaad zeven keer ingebroken werd in de wijk Stene”, klinkt het bij monde van Timmy Van Assche, woordvoerder bij Lokale Politie Oostende. “In bepaalde gevallen werd er een som cash geld en juwelen gestolen. Het labo komt nog ter plaatse om een sporenonderzoek uit te voeren.”

De politie is ondertussen een onderzoek gestart naar de dader(s). Of het telkens om dezelfde dader(s) gaat is niet duidelijk, maar het vermoeden is er, aangezien alle inbraken op een boogscheut van elkaar gebeurden. De politie vraagt dan ook om alle verdachte gedragingen – en niet alleen in Stene, maar overal – meteen te melden via het noodnummer 101. “Als mensen verdachte gedragingen melden, kan de politie meteen ingrijpen en dat vergroot dan weer de pakkans”, aldus de perswoordvoerder van de politie.