Politie slaat vier mannen in de boeien na diefstal uit bestelwagen, raadkamer bevestigt aanhouding

De politie van Bredene heeft vier verdachten van materiaaldiefstallen opgepakt. Ze konden gevat worden tijdens een controle van hun voertuig in de Prinses Elisabethlaan. De Brugse raadkamer heeft ondertussen hun aanhouding bevestigd.

De feiten dateren al van vorige zondag, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Op zondagavond 2 oktober merkte een interventieploeg van de politiezone Bredene/De Haan een verdacht voertuig op met vier personen in. In de Prinses Elisabethlaan zetten ze het voertuig aan de kant en gingen ze over tot controle.

Die controle maakte duidelijk dat de bestuurder van het voertuig geseind stond. Bovendien was er in de auto heel wat werkmateriaal aanwezig. Toen de politie vroeg wat ze daarmee van plan waren en waar het materiaal vandaan kwam, konden de mannen geen geloofwaardige uitleg geven. Dat maakte de mannen enigszins verdacht. Op hetzelfde moment liep een telefoontje binnen bij de politie waarin gemeld werd dat er werkmateriaal gestolen werd uit een geparkeerde bestelwagen in de Duinenstraat. Het gestolen materiaal bleek aanwezig te zijn in het voertuig van de mannen.

De inzittenden, drie Bulgaarse twintigers en een veertiger met de Franse nationaliteit, werden daarop meteen in de boeien geslagen. Ze werden aangehouden door de onderzoeksrechter van Brugge en verschenen afgelopen vrijdag voor de Brugse raadkamer. Hun aanhouding werd ondertussen bevestigd. Het onderzoek wordt nu verdergezet door de recherche waarbij wordt nagegaan of de mannen eventueel nog voor andere feiten in aanmerking komen.

In Bredene wordt sinds kort de straatverlichting gedoofd op sommige plaatsen. De politie maakt duidelijk dat de feiten dateren van toen de openbare verlichting nog in werking was. De politie vraagt meteen ook om eventuele verdachte gedragingen te melden op het noodnummer 101.