Politie roept op tot waakzaamheid na drie woninginbraken in Houthulst: “Verlichting blijft belangrijk”

Na drie woninginbraken op enkele dagen tijd in Houthulst en een stijging van het aantal feiten de afgelopen weken waarschuwt politiezone Polder opnieuw voor het fenomeen van de ‘winterinbraken’. “We roepen op om extra waakzaam te zijn en verlichting in of buiten je huis blijft belangrijk”, geeft de politie mee.

Nu het terug de meest donkere dagen van het jaar zijn en de duisternis al rond 16.30 uur invalt, neemt ook het fenomeen van de ‘winterinbraken’ weer toe. Dat merken ze ook in politiezone Polder (Diksmuide/Kortemark/Houthulst/Koekelare). “Elk jaar rond deze periode merken we wel een verhoogd aantal inbraken, alleen met corona was dat niet zo”, meldt de politie. “Maar we hebben de indruk dat het er dit jaar meer zijn. Alleen al deze week werd op drie plaatsen ingebroken in en rond Houthulst, maar die criminaliteit stopt niet aan de grenzen van onze zone, ook bij naburige zones is dit het geval. Omdat de wijze van inbreken telkens gelijkaardig is, het huis doorzocht is en er zaken zoals geld, juwelen en elektronica gestolen werd is er het vermoeden dat het om rondtrekkende daders gaat.”

Verlichting is belangrijk

De politie roept dan ook op tot waakzaamheid en verdachte zaken, auto’s of personen te melden via het noodnummer 101, liefst met een beschrijving. Ze geven ook nog een aantal belangrijke maar eenvoudige tips mee. “Verlichting blijft erg belangrijk. Zet buiten verlichting aan en werk met timers voor binnenverlichting als je niet thuis bent. Sluit ook alles altijd goed, zelfs als je meer even weg bent. Leg geen waardevolle spullen in het zicht en vermijd deze goederen bij ramen of deuren plaatsen. Let ook goed op bij buren en help elkaar door alert te blijven.” Als je iets gezien hebt, bel dan altijd het nummer 101. (JH)