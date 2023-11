De politiezone Polder roept de inwoners op om extra alert te zijn. Dat doet de politie nadat er vrijdag verschillende inbraken werden gepleegd in Houthulst.

Uit de eerste vaststelling blijkt dat de feiten zich telkens voordoen in de namiddag of vooravond. De dader(s) doorzoeken de woning en zijn op zoek naar geld of juwelen. De politie vraagt de bevolking om alert te zijn en om elke verdachte activiteit (persoon, auto) onmiddellijk te melden. (MM)