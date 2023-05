Politie roept op altijd aangifte te doen na verschillende diefstallen ‘s nachts

In Diksmuide werd in de nacht van vrijdag op zaterdag op verschillende plaatsen kleine criminaliteit gepleegd. Er werd onder meer ingebroken in twee auto’s, drie fietsen werden gestolen en onbekende probeerden ook een poort te forceren. Maar: niet iedereen deed aangifte bij de politie. “We vragen dat stééds te doen, zeker als iemand betrapt wordt. Alleen zo kunnen we alles in kaart brengen”, zegt commissaris Wim Merlevede.

In de nacht van vrijdag op zaterdag waren een of meerdere dieven op pad in Diksmuide. Ze hadden het daarbij gemunt op kleine criminaliteit. Zo werd er ingebroken in twee wagens. In de Roeselarestraat werd een auto geopend die op de oprit voor een deur stond. De dieven gingen aan de haal met een laptop en bankkaarten. In de Grote Dijk werd de Ford Focus van Lisa Marie Liard (24) opengebroken. “Het rechterraam werd ingeslagen en van onder de zetel werd mijn handtas gepikt”, zegt Lisa Marie. “We stelden de diefstal om 9 uur vast, belden de politie en meteen ook Cardstop. Gelukkig waren we er tijdig bij en konden we alles blokkeren. De dader is ook gefilmd tussen 3 en 4 uur. Hopelijk kan de politie hem zo klissen want dit zorgt weer voor heel wat gedoe. Het zal wachten worden op een nieuw raam.”

Sociale media

Naast de twee inbraken in auto’s kreeg de politie nog aangifte van verdachte feiten vrijdagavond om 23.30 uur in de IJzerlaan en een fietsdiefstal in de Noordvesten. Daar werd een fietsberging opengebroken en werd een dure speed pedelec gestolen. Op sociale media getuigen bewoners echter nog van meerdere fietsdiefstallen, onder andere in de Vredestraat, en van verdachte personen. Daarbij werd zelfs een dader op heterdaad betrapt toen hij een poort wilde forceren.

Altijd aangifte doen

“Die zaken hebben we ook gelezen op sociale media maar we kregen er geen aangifte van”, zegt commissaris Wim Merlevede van zone Polder. “Nochtans is het belangrijk om altijd aangifte te doen zodat we minstens in kaart kunnen brengen waar de daders geweest zijn. Het helpt ons ook om opsporingsonderzoek te doen. We lezen ook dat er op minstens een plaats een dader op heterdaad betrapt werd, en toch kregen we daar geen aangifte van. Zeker in zo’n geval is het belangrijk om meteen de 101 te bellen zodat er snel een ploeg ter plaatse kan komen. Daarnaast kunnen we enkel nog meegeven, zeker als er meerdere feiten werden vastgesteld, om fietsen en auto’s altijd goed af te sluiten”, besluit de politie. (JH)