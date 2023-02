Politie rijdt verdachten van inbraak in recyclagepark Ingelmunster klem

Agenten van politiezone Midow hebben maandagnacht drie verdachten opgepakt na een inbraak in het recyclagepark in Ingelmunster. De mannen vielen een bewakingsagent aan toen die hen betrapte en konden pas na een politieachtervolging klemgereden worden.

De feiten speelden zich af in de nacht van 6 op 7 februari. De drie verdachten braken in het recyclagepark van Ingelmunster in, maar lieten daarbij het alarm afgaan. Een bewakingsagent die toesnelde om te kijken wat er aan de hand was, werd aangevallen. De drie inbrekers vluchtten daarop weg in twee voertuigen.

Inbrekersmateriaal

Een interventieploeg van politiezone Midow zetten de achtervolging in, met bijstand van een interventieploeg van zone Gavers. De twee vluchtende voertuigen konden wat verderop klemgereden worden en de inzittenden werden gearresteerd. In het ene voertuig vond de politie inbrekersmateriaal, in het andere zat de vermoedelijke buit.

De verdachten zijn verhoord en moesten een nachtje in de cel doorbrengen. Het parket van Kortrijk zal beslissen wat er verder met de verdachten moet gebeuren. Er wordt alvast onderzocht of de verdachten ook andere feiten gelinkt kunnen worden. (JF)