Politie RIHO lost meer en meer fietsdiefstallen op: “Onze acties werpen duidelijk vruchten af”

De politiezone RIHO voert haar strijd tegen fietsdiefstal verder op. Uit de criminaliteitscijfers van 2022 blijkt dat de politie twintig procent van de fietsdiefstallen in Roeselare, Izegem en Hooglede opheldert of verdachten arresteert. Ondertussen moet de politiezone ook meer en meer inzetten op cybercriminaliteit en de strijd tegen drugs.

Donderdagavond kwamen tijdens de politieraad de criminaliteitscijfers voor 2022 aan bod. Vorig jaar steeg het aantal fietsdiefstallen in Roeselare, Hooglede en Izegem licht naar 410. Daarbij gaat het voornamelijk om elektrische fietsen. In tegenstelling tot deze stijging slaagt de politiezone er alsmaar meer in om fietsdiefstallen op te helderen of verdachten te arresteren.

“Met een ophelderingsgraad van 20 procent scoort RIHO erg goed. Deze hoge opheldering komt er door een combinatie aan acties binnen de politiezone”, aldus Kris Declercq (CD&V), burgemeester van Roeselare en voorzitter van de politieraad. Zo werd onder andere campagne ‘de regel van drie voor je fiets’ opgezet waarbij de politie fietsers aanzet om hun fiets te labelen.

Cybercriminaliteit en woninginbraken

Toch merkt de politie dat er verschillende andere grote uitdagingen opduiken. “Het aantal feiten van cybercrime stijgt opnieuw spectaculair. Om die redenen zetten we al enkele jaren in op cyberpreventie en werd ook de lokale crime unit uitgebreid”, aldus korpschef Curd Neyrinck. Ondertussen is ook duidelijk dat de het aantal feiten van woninginbraken en autodiefstallen terug stijgt naar het niveau van voor de coronapandemie.

Politieraadslid Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) polste tijdens de politieraad hoe de politie de komende donkere maanden zal werken met oog op mogelijke woninginbraken. “We steken heel veel energie in het voorkomen van woningbraken. We stappen terug zelf naar de wijken met diefstalpreventieadvies en ook onze patrouilles worden geheroriënteerd. We merken dat er twee soorten inbrekers zijn: de rondtrekkende dadergroep die via de Rijksweg zo snel mogelijk probeert weg te vluchten en lokale daders die stelen om hun middelen te kopen”, aldus de korpschef.

Verdovende middelen

De politiezone RIHO doet ook al enkele jaren grote inspanningen inzake verdovende middelen. “Voor 2022 valt vooral de stijging van de uitvoer en fabricage van drugs op. We focusten ons in 2022 vooral op de in- en uitvoer van drugs naar Noord-Frankrijk”, aldus de korpschef. Zo werden er 22 voertuigen in beslag genomen en 90.000 euro opgehaald. 2610 cannabisplanten werden vernietigd, waarvan 1720 buiten de politiezone. “Want de strijd tegen drugs stopt niet aan de grenzen van de politiezone.”