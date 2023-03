Politie Polder roept op tot waakzaamheid voor dieven die in maneges inbreken

Politiezone Polder (Diksmuide/Kortemark/Koekelare/Houthulst) roept op tot waakzaamheid nu er steeds meer ingebroken wordt in paardenmaneges. Op het grondgebied van Polder werd nog niet ingebroken bij een manege of paardenhouder. “Maar waakzaamheid om dit te voorkomen, is nodig”, meldt politie Polder.

Sinds halfweg november zijn inbraken in paardenmaneges een echte plaag. Toen werden de eerste inbraken vastgesteld in Limburg. Na Nieuwjaar werd minstens zes keer ingebroken in maneges in Oost-Vlaanderen en sinds februari zijn de dieven actief in West-Vlaanderen. Eerst sloegen ze toe in Harelbeke, vervolgens in Snaaskerke, vorige week in Oostduinkerke en afgelopen weekend nog in Knokke. “Sinds enkele maanden heerst er onrust in het paardenmilieu”, klinkt het bij politiezone Polder.

Dure zadels

“In diverse plaatsen in het land zijn er nachtelijk inbraken gepleegd in diverse maneges of paardenpensions waarbij rondtrekkende daderbendes het vooral gemunt hebben op dure western- of springzadels. De totale buit loopt ondertussen op in de honderdduizenden euro’s. Naast feiten in de provincies Limburg, Antwerpen, Oost-Vlaanderen zijn er ook slachtoffers te betreuren op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen. Verschillende paardenliefhebbers in Middelkerke, Oostduinkerke, Knokke, Snaaskerke werden het slachtoffer van deze goed georganiseerde inbrekers. Hoewel er in de politiezone Polder nog geen dergelijke inbraken zijn gemeld, roept we de inwoners uit haar zone op om waakzaam te zijn en eventuele verdachte gedragingen onmiddellijk te melden op het centraal nummer van de politie Polder 051 51 00 00 of via het nummer van de dringende politiehulp 101.” (JH)