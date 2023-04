Politie pakt mogelijke inbrekers op in Koekelare, maar duo vrijgelaten bij gebrek aan harde bewijzen

Na een nachtelijke zoekactie is de politie erin geslaagd om twee mannen die verdacht werden van een inbraak op te pakken in Koekelare. De twee waren volledig in het zwart gekleed, hadden bivakmutsen en een koevoet bij en vluchtten weg van de politie. Een van hen verborg zich achter een struik. Het duo werd vrijgelaten. “We konden niets hard maken tegenover hen”, zegt Fien Maddens van het parket.

De klopjacht speelde zich in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 1.30 uur en 2 uur af in Koekelare. Net voordien werd er geprobeerd om in te breken in een schrijnwerkersbedrijf net buiten het centrum. Daar waren duidelijke praamsporen te zien. Na de inbraakpoging merkte een buurtbewoner twee verdachte mannen op. Ze waren volledig in het zwart gekleed, droegen een muts over het hoofd en verplaatsten zich met een fiets. Een van hen had een rugzak bij zich. De buurtbewoner meldde onmiddellijk de verdachte situatie aan de politie waarna die met verschillende ploegen ter plaatse kwamen en een zoekactie startten.

Vrijgelaten

Dat had resultaat, want na een kleine klopjacht werden beide mannen opgepakt. Na het zien van de politie hadden ze zich gesplitst, maar beiden werden aangetroffen in de omgeving van de Stalpaertstraat in Koekelare, niet ver van het schrijnwerkersbedrijf. Ze gedroegen zich nog steeds verdacht. Zo werd een van hen liggend achter een struik gevonden. Waar de man geen zinnige uitleg voor had. De andere had zich intussen ontdaan van bepaalde kledij. Bij een van hen werd ook een koevoet aangetroffen en ander inbrekersmateriaal. Ze werden opgepakt en het parket van Brugge werd op de hoogte gebracht. “We hebben de mannen vrijgelaten, omdat we niets hard konden maken tegen hen”, zegt Fien Maddens van het parket van Brugge. “Ze ontkenden de inbraakpoging en er waren tegen hen geen concrete elementen. Het bijhebben van een koevoet of schroevendraaier is ook niet voldoende om hen aan te houden voor inbraak. Het enige wat restte waren verdachte handelingen, maar ook dat is onvoldoende voor een aanhouding.” (JH)