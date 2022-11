Politie pakt Litouwse inbreker op na klopjacht op domein vrachtwagenhandelaar

In Handzame (Kortemark) hield de politie donderdag rond middernacht een lange klopjacht en zoekactie naar minstens twee inbrekers. Die begaven zich op het domein van vrachtwagenhandelaar Braem om onderdelen te stelen. Na de zoekactie, onder meer met de drone, kon een 41-jarige Litouwer opgepakt worden. Er werden diverse gestolen onderdelen teruggevonden.

Het was donderdagavond laat toen er bij de politie een telefoon binnenliep dat een bewaker twee mannen zag lopen op het acht hectare grote domein van vrachtwagendealer Braem in de Handzaamse Nieuwstraat. De firma is gespecialiseerd in de aan- en verkoop van tweedehandstrucks en onderdelen. Ook de hond die op de parking rondloopt was erg aan het blaffen. De bewaker belde de politie die ter plaatse ging maar toen was er geen spoor van de twee. Rond middernacht was er op de bewakingscamera’s echter opnieuw een alarm. De politie was op dat moment nog in de buurt en was snel ter plaatse. Toen zij de parking opreden werd snel een verdacht voertuig met Franse nummerplaten opgemerkt.

Dure stuurdozen

In de auto zaten twee mannen die ogenblikkelijk de vlucht namen. De politie riep versterking op van meerdere ploegen en ook het droneteam met warmtecamera kwam ter plaatse. “Bij de zoekactie kon een man uit Litouwen gevonden worden”, zegt Patty ‘T Jonck van het parket van Veurne. “De tweede man kon vluchten. De man verklaarde dat hij op doortocht was maar hij werd op heterdaad betrapt in het bezit van twee stuurdozen uit vrachtwagens. Die blijken een grote financiële waarde te hebben. De man werd intussen voor de onderzoeksrechter geleid en is aangehouden. Hij wordt verdacht van inbraak en deel uit te maken van een vereniging van misdadigers.” Na de arrestatie van de Litouwer zette de politie nog een grote zoekactie op naar de ontsnapte inbreker. Verschillende buurtbewoners waren getuige van het tumult en de zoekactie. In de wagen en op de parking werden verschillende gestolen onderdelen van vrachtwagens gevonden, klaar om mee te nemen.

Eerdere diefstal van 300.000 euro

Voor de firma Braem is het niet de eerste zware diefstal. In mei vorig jaar werd een Mercedes vrachtwagen met een waarde van 18.000 euro gestolen. De inbrekers waren toen drie uur lang in de weer om het voertuig te stelen. Maar de firma Braem werd vooral in 2019 het slachtoffer van een zware inbraak. Op de tweede site van het bedrijf in Handzame waren inbrekers toen zelfs een gans weekend aan de slag om vrachtwagens, onderdelen en onderdelen van nieuwe trucks te stelen. De buit bedroeg toen liefst 300.000 euro. De dieven konden nooit gevonden worden. (JH)