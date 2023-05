Politie pakt drie Roemenen op na diefstallen met geweld in Diksmuide en Zwevegem

De politie is erin geslaagd om drie Roemenen op te pakken die zowel in Diksmuide als in Zwevegem een bejaarde dame met geweld beroofden van een gouden halsketting. Het gaat om twee mannen en een vrouw. De feiten gebeurden telkens op straat. De politie wisselde gegevens uit waarna het drietal zondag ingerekend kon worden in Kortrijk vooraleer daar een bejaarde man beroofd werd.

De eerste feiten gebeurden vrijdag in Zwevegem. Daar werd een bejaarde dame beroofd van haar halsketting. “De dame werd aangesproken door een van de verdachten in het Frans”, zegt Patty ‘t Jonck van het parket van Veurne. “Er werd haar de weg gevraagd naar de apotheek. Plots werd haar halsketting afgerukt en vluchtte de persoon weg met de wagen.” De vrouw deed onmiddellijk aangifte van de feiten bij politiezone Mira die de feiten registreerde.

Vrouw geduwd en gevallen

De zaak kwam in een stroomversnelling toen de drie zaterdag opnieuw toesloegen in Diksmuide. Daar werd een 79-jarige vrouw aangesproken in de Sint-Niklaasstraat, vlakbij haar serviceflat. Ook haar werd de weg naar de apotheek gevraagd door een verdachte die Frans sprak. De bejaarde vrouw wilde helpen maar kreeg plots een flinke duw en kwam ten val. Ook haar halsketting werd afgenomen. De vrouw diende klacht in bij de politie Polder en die kon via camerabeelden de vermoedelijke nummerplaat van de daders achterhalen. Ze reden met een Franse nummerplaat. “De wagen en de nummerplaat werd geseind en dat had op zondag al resultaat”, vervolgt Patty ‘t Jonck. “In Kortrijk konden de drie gearresteerd worden door politiezone VLAS.” Dat gebeurde nadat het drietal in de winkelstraat een bejaarde man had proberen te beroven. “De Drie Roemenen werd intussen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Veurne die hen heeft aangehouden op verdenking van twee diefstallen met geweld”, besluit het parket. Ze verschijnen vrijdag voor de raadkamer. (JH)