Politie pakt drie dieven op die terugkeren naar winkel waar ze eerder toesloegen

De politie Westkust kon dinsdagmiddag drie dieven oppakken in Nieuwpoort die terug in een winkel stonden waar ze eerder hadden gestolen. Een van hen werd in de winkel opgepakt, de twee anderen werden na een zoektocht in de buurt gevonden. In hun auto zat heel wat gestolen buit.

Dinsdagmiddag belde een alerte winkelbediende van een handelszaak uit Nieuwpoort de politie. De uitbater had drie mannen de winkel zien binnen komen en herkende hen van eerdere winkeldiefstallen. De bediende sprak het trio niet aan maar verwittigde meteen de politie. Die kwam ter plaatse maar bij hun aankomst was nog maar een van de verdachten ter plaatse. “We rekenden de man onmiddellijk in.”, zegt Hélène Ingels van politie Westkust. “Van de twee andere mannen ontbrak elk spoor. De winkelbediende gaf ons wel een nauwkeurige persoonsomschrijving. Hierdoor herkende onze ploeg snel de twee kompanen bij nazicht in de buurt. Ook deze mannen werden onmiddellijk van hun vrijheid benomen.”

Heel wat gestolen merkkledij

Bij één van de mannen werd bovendien een autosleutel aangetroffen. “Bij het naderen van het voertuig vond onze ploeg achter de wagen een dieventas met buit”, vervolgt Hélène Ingels. “Na onderzoek van het voertuig troffen we in de wagen bovendien heel wat gestolen merkkledij aan. Vermoedelijk komen de drie verdachten nog in aanmerking voor tal van winkeldiefstallen en zijn zij mogelijks niet aan hun proefstuk toe. Verder onderzoek zal uitwijzen welke feiten deze mannen eventueel nog ten laste kunnen worden gelegd. Het parket West-Vlaanderen, afdeling Veurne, vorderde een gerechtelijk onderzoek. De onderzoeksrechter besliste om de mannen verder aan te houden.” Zij verschijnen eerstdaags voor de raadkamer.