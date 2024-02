Politie op zoek naar twee verdachten van inbrakenreeks in Koekelare en Diksmuide

De federale politie heeft beelden verspreid van twee mannen die in aanmerking komen voor een inbrakenreeks in Koekelare en Diksmuide. Tussen woensdag 18 januari en zondag 22 januari werden er vijf inbraken gepleegd, vier daarvan in Koekelare.

De twee mannen komen in aanmerking voor alle feiten bij de reeks inbraken. Er werd viermaal ingebroken in Koekelare en eenmaal in Diksmuide. De feiten speelden zich allemaal af tussen woensdag 18 januari en zondag 22 januari. Daarbij gingen ze telkens op dezelfde manier te werk. “De daders betraden de alleenstaande woningen door een raam of achterdeur stuk te slaan”, klinkt het bij de politie. “Er werd hoofdzakelijk cash geld en juwelen gestolen. De politie linkt deze 5 feiten aan vermoedelijk dezelfde daders. Bij de inbraak in de Verreweidestraat in Koekelare werden 2 verdachten gefilmd door de bewakingscamera’s.” De federale politie onderzoekt samen met politiezone Polder de feiten en geeft volgende persoonsbeschrijving mee.

Twee verdachten

De eerste verdachte is een slanke, sportief gebouwde man. Hij heeft donker haar dat opgeschoren is aan de zijkanten. Hij droeg een donkere broek en een bleke jas met kap. De tweede verdachte is ook een sportief gebouwde, slanke man met donker haar dat aan de zijkanten opgeschoren is. Hij droeg een witte broek van het merk Adidas, een bleke jas met een donker embleem op de linker bovenarm. Wie meer info heeft kan de politie bellen op het nummer 0800/30.300. (JH)