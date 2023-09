Politie op zoek naar dievenbende die toesloeg bij Brugs bedrijf: herken jij deze vier verdachten?

In het weekend van 09 en 10 april 2022 was er een dievenbende aan het werk op de terreinen van de firma “Shurgard” in Brugge. Er werd een uitgebreid onderzoek gevoerd, maar de identiteit van de verdachten is nog steeds niet gekend. De firma is gelegen aan de Sint-Pieterskaai 75 en heeft verschillende opslagboxen die verhuurd worden aan particulieren en firma’s. De toegangspoort tot het terrein is uitgerust met een camerasysteem.

Op de camerabeelden is te zien dat op 09 april 2022 om 18.50 uur drie personen het terrein betraden en omstreeks 21.13 uur de plaats opnieuw verlieten. De volgende dag kwamen omstreeks 07.11 uur 4 mannen het terrein binnengewandeld. Drie van hen waren dezelfde personen als de dag voordien. Om 10.01 uur verlieten ze alle vier de plaats met twee reiskoffers en een zak. In totaal werd er in 7 opslagboxen ingebroken. De verdachten stalen juwelen, koffers, kasbonnen, luidsprekers, muziekmateriaal, een fiets, een step, zilverwerk…

De vier verdachten

Verdachte 1: een man van vermoedelijk rond de 30 jaar oud. Hij is mager en heeft kort zwart haar en draagt een bril. Hij doeg zwarte schoenen en een donkere jeansbroek.

Verdachte 2: een man van iets oudere leeftijd. Hij is normaal gebouwd en droeg een witte pet, donkere schoenen, een donkere broek en donkere jas.

(lees verder onder de video)



Verdachte 3: een man van vermoedelijk 40 à 50 jaar oud. Hij is struis gebouwd en heeft een snor. Hij droeg een donkere pet met een groot wit teken op de voorzijde, een donkere jas, een donker shirt, donkere schoenen en jeansbroek.

Verdachte 4: een man van vermoedelijk tussen de 40 à 50 jaar oud. Hij is struis gebouwd en heeft een donkere volle snor. Hij droeg zwarte schoenen, een bleke jeansbroek, een grijze jas en een zwarte muts.