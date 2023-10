Politie Oostende waarschuwt voor gauwdieven tijdens de Oktoberfoor

Naar jaarlijkse traditie strijkt een gezellige folklore opnieuw neer in Oostende. Van 6 oktober tot en met 5 november kan je genieten van de Oktoberfoor. De politie roept op om waakzaam te zijn voor gauwdieven en geeft enkele concrete ‘tips & tricks’ mee. Merk je verdachte gedragingen op? Bel dan 101.

“De meest voor de hand liggende tip is om steeds je tas af te sluiten”, vertelt politiewoordvoerder Timmy Van Assche. “Draag die tas bij voorkeur aan de voorkant van je lichaam. Sta je bij een kraam en zet je je tas op de grond? Zorg dan steeds dat je been of je voet errond zit zodat dieven er niet mee aan de haal gaan. Voor vertrek is het ook aan te raden om enkel zaken mee te nemen die je echt nodig hebt. Betalen voor oliebollen of een drankje? Open je portefeuille discreet en tracht weinig cash geld op zak te hebben.”

Maar er zijn ook enkele klassieke dieventrucs die het benoemen waard zijn, gaat de politie verder. “Zo is er de techniek bij drukte op de tram of bus waarbij iemand tot tweemaal toe licht tegen je aan botst. De derde keer valt dit minder op en nét op dat moment slaat de gauwdief toe om bijvoorbeeld je gsm of portefeuille uit je jaszak te stelen. Idem voor de truc ‘hoe laat is het’ of ‘vlek op je jas’: iemand leidt jou af door het uur te vragen of een vlek te maken op je kledij, terwijl een andere persoon de gelegenheid ziet om waardevolle spullen, zoals een gsm, een valies of laptoptas, te stelen.”

Politie Oostende roept alvast op om voorbereid te genieten van een gezellig uitje op de kermis. Het politiekorps beschikt over gespecialiseerde inspecteurs die opgeleid zijn in het herkennen van gauwdiefstallen. Zij houden geregeld een oogje in het zeil om de veiligheid te optimaliseren. Ben je het slachtoffer van gauwdiefstal of merk je verdachte gedragingen op? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de politie via het nummer 101. De ploegen kunnen meteen ter plaatste komen of verdachten kunnen via camerabeelden geïdentificeerd worden. Een gewaarschuwd iemand is er twee waard.