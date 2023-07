Politie Oostende waarschuwt inwoners en toeristen voor zakkenrollerij en grijpdiefstallen

Politie Oostende wil inwoners en toeristen alert maken op mogelijke gevallen van zakkenrollerij en grijpdiefstal. De afgelopen tijd waren er verschillende feiten, al kon de politie alvast twee verdachten vatten. Met de vakantie in volle gang kan een extra sensibiliserend woord geen kwaad vinden ze bij de Oostendse politie.

Politie Oostende merkt op dat er in juni achttien gevallen waren van zakkenrollerij, tegenover zeven gelijkaardige feiten in de voorafgaande maand mei. In juni vorig jaar was er sprake van zeven voorvallen. Op vandaag noteert de politie 59 feiten van zakkenrollerij voor heel 2023, terwijl het zowel in heel 2022 als 2021 over 76 feiten ging. Ook in het aantal grijpdiefstallen, zoals kettingtrekkerij, is een opvallende vaststelling: zestien feiten tot dusver dit jaar, waarvan acht stuks in juni.

Vakantieperiode

“Hoofdzakelijk vallen deze feiten ongeveer samen met de start van de vakantie, mooi weer en meer strandgasten, en het stijgend aantal evenementen in een toeristische regio. Dan zien potentiële daders namelijk meer opportuniteiten”, zegt korpschef Philip Caestecker. “Het is zeer belangrijk dat mensen altijd aangifte doen als ze slachtoffer worden van een grijpdiefstal. Zo kunnen we de nodige onderzoeken opstarten met alle beschikbare middelen. Tegelijk raden we inwoners en toeristen aan om waardevolle spullen goed op te bergen en uit het zicht te houden. Dat advies geldt trouwens op elk moment van het jaar.”

Duo aangehouden

Begin juli slaagde de politie er alvast in om twee mannen (23 en 26 jaar) op te pakken tijdens het event Summer Kick-off. Het duo wordt verdacht van diefstal van drie gsm’s en een portefeuille. Verder onderzoek loopt om na te gaan of de twee iets te maken hebben met andere soortgelijke feiten. Het parket heeft de twee mannen alvast aangehouden. Politie Oostende doet via sociale media intussen een oproep om de rechtmatige eigenaars te achterhalen van nog andere aangetroffen goederen.