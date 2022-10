Politie Oostende waakzaam voor pickpockets tijdens oktoberfoor: “Plezier staat voorop, maar let op voor gauwdieven”

Op vrijdag 7 oktober gaat de jaarlijkse Oktoberfoor opnieuw van start. Tot en met 6 november palmen zowat zeventig attracties het stadscentrum in. Hoewel de sfeervolle kermis elk jaar vlekkeloos verloopt, wil Politie Oostende toch waarschuwen voor mogelijke gauwdieven.

De Oktoberfoor kan je beleven op vier locaties in de stad: het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijnplein en het Sint-Petrus- en -Paulusplein. Door de band genomen noteert Politie Oostende weinig incidenten op de kermis. “Plezier staat dan ook voorop en het evenement lokt vooral kinderen en jonge gezinnen”, weet korpschef Philip Caestecker. “Toch is er een puntje waarop we de aandacht willen vestigen: gauwdiefstal of pickpocketing.”

“Net als tijdens de wekelijkse markt – want zo kan je de kermis eigenlijk beschouwen – zijn er helaas mensen op pad met minder goeie intenties. Een openstaande handtas, het opzicht wegstoppen van een smartphone in je achterzak of onoplettendheid tijdens het betalen van een attractie: het zijn maar enkele scenario’s waarop gauwdieven kunnen toeslaan. Onze politiediensten zijn waakzaam en toezicht houden op de kermis zit vervat in de reguliere werking. Maar we willen mensen er alleen attent op maken dat ze door zelf alert te zijn veel heibel kunnen voorkomen.”

Politie Oostende roept mogelijke slachtoffers op om steevast aangifte te doen van een diefstal. Alleen zo kan een onderzoek geopend worden om de daders te vatten en het gestolen goed terug te bezorgen.