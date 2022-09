Politie Oostende doet oproep naar eigenaars van gevonden grafornamenten

Naar aanleiding van een onderzoek rond vandalisme en diefstal op de begraafplaats in de Stuiverstraat, kon de politie een 40-tal (koperen) objecten/grafornamenten recupereren.

“Wij zijn op zoek naar de nabestaanden. Is er een voorwerp verdwenen of beschadigd aan of op de rustplaats van een nabestaande? Neem dan contact op met ons en bezorg zoveel mogelijk bewijzen (foto’s/facturen) om de identificatie makkelijker te maken”, laat de politie weten. “Maak online een afspraak voor aangifte op het wijkkantoor van Stene/Zandvoorde/Konterdam. Mogelijks herken je een gestolen voorwerp.”

Op de begraafplaatsen heerst een kleine plaag van diefstallen waarbij men het heeft gemunt op koperen en bronzen ornamenten. Die worden eerst ontvreemd en in de struiken verstopt. Personeel van de begraafplaats kon de voorbije maanden verschillende stukken terugvinden.

“Met de komst van de donkere dagen, en de traditionele herdenkingsmomenten op 1 en 2 november, willen we de burger oproepen om waakzaam te zijn op de begraafplaatsen”, geeft burgemeester Bart Tommelein mee.

“Ga geregeld langs en, belangrijk, meld het aan de politie als je iets verdachts ziet,” voegt korpschef Philip Caestecker daar nog aan toe. “Ook beschadigingen of vandalisme mogen steeds aangegeven worden. Als er bij politie geen aangifte of melding wordt gedaan, dan kunnen wij geen onderzoek starten.”

Een afspraak maken doe je via de website van de Lokale Politie Oostende: Appoint Agenda