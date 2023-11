Politie onderzoekt woninginbraken in Torhout

Politiezone Kouter is een onderzoek gestart naar twee woninginbraken in Torhout afgelopen weekend. Daarbij werden vooral juwelen gestolen.

De eerste inbraak werd zaterdagavond om 21 uur ontdekt en gebeurde in de Zuidstraat in het centrum van Torhout. Onbekende inbrekers braken er binnen in een woning door aan de achterzijde van de woning op het platte dak te klimmen en een raam op de eerste verdieping open te stampen. Een deel van de woning werd doorzocht en er werden juwelen gestolen.

Maandagochtend werd een tweede woninginbraak vastgesteld maar ook die feiten gebeurden tijdens het weekend. Deze keer ging het om een inbraak in de Smissestraat in deelgemeente Wijnendale. De daders raakten binnen door aan de achterzijde van de woning een schuifraam open te pramen. De woning werd volledig doorzocht. Ook hier werden er juwelen en nog sleutels en kledij gestolen. De politie onderzoekt de feiten. (JH)