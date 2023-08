Politie onderzoekt vijf inbraken in auto’s in zelfde wijk tijdens buurtfeest

De politiezone Westkust is een onderzoek gestart naar een reeks inbraken in auto’s afgelopen weekend. In een wijk in Oostduinkerke werden vijf inbraken gepleegd in wagens.

De feiten vonden allemaal plaats in de nacht van zaterdag op zondag. Alle feiten vonden plaats in vier straten in dezelfde wijk of omgeving. Er werd toegeslagen op het Tennispad, de Prinses Charlottestraat, de Guldensporenlaan en tweemaal in de Stijn Streuvelstraat. Telkens kon een onbekende dief zich op een onduidelijke manier toegang verschaffen tot de geparkeerde auto’s.

Die waren meestal wel afgesloten maar toch raakte de dief binnen. Vier keer kon hij zo binnen raken maar een keer mislukte zijn poging. De dief kon in de wagens geld, een laptop, een zonnebril en boorddocumenten stelen. De politie Westkust voert een onderzoek naar de dader. Volgens de politie was er op het moment van de feiten een buurtfeest aan de gang in de omgeving. Er komt nu verder onderzoek. (JH)