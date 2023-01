Politie onderzoekt vier katalysatordiefstallen in Brugge

De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar vier gelijkaardige diefstallen. Dinsdagnacht werd op diverse locaties telkens de katalysator van een wagen gestolen. Vermoedelijk gaat het om dezelfde daders.

De diefstallen gebeurden volgens de politie telkens op verschillende locaties én het ging ook om verschillende type wagens. “We hebben weet van vier dergelijke diefstallen op één nacht”, klinkt het bij de politie van Brugge. “Het vermoeden is dus groot dat we hier met dezelfde daders te maken hebben, al zal het onderzoek dat moeten uitwijzen. Van een plaag kunnen we voorlopig niet spreken omdat het zich vooralsnog tot één nacht beperkt.” (MM)