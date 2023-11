Politie onderzoekt twee woninginbraken vlakbij elkaar in Bekegem

De politie is een onderzoek gestart nadat er op korte tijd twee woninginbraken werden vastgesteld in Bekegem bij Ichtegem. De twee inbraken vonden ook plaats vlakbij elkaar.

Een eerste inbraak werd vrijdagavond om 18.50 uur vastgesteld in de Watervallestraat. Aan de achterzijde van de woning bleek een raam opengepraamd te zijn. De inbrekers gingen binnen en doorzochten de volledige woning. Ze gingen aan de haal met geld en juwelen. Ook in de Bevrijdingsweg even verderop werd om 20.50 uur een gelijkaardige woninginbraak vastgesteld. Ook hier werd een raam geforceerd en werden juwelen en geld gestolen. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. (JH)