Politie onderzoekt twee woninginbraken in Eernegem

De politiezone Kouter is een onderzoek gestart naar twee woninginbraken dicht bij elkaar in Eernegem. Wat er precies gestolen werd, is nog niet duidelijk.

De eerste inbraak werd in de loop van dinsdagvoormiddag vastgesteld in de Berkenlaan in Eernegem. Onbekenden hebben ingebroken in een woning door aan de achterzijde van de woning een raam te forceren.

Sporenonderzoek

Het volledige gelijkvloers van de woning werd doorzocht maar er is voorlopig nog niet geweten wat er precies gestolen werd. Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.

In de nacht van woensdag op donderdag werd een tweede woninginbraak vastgesteld in de buurt. Dit keer in de Westkerkestraat.

Achterbouw

Onbekenden hebben daar ingebroken in een woning door aan de achterzijde van de woning met een ladder op het plat dak van de achterbouw te klimmen en op het eerste verdiep een raam open te pramen.

De woning werd deels doorzocht maar er werd niets gestolen. De politie onderzoekt beide zaken. (JH)