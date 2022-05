Politie onderzoekt reeks van zeker 10 inbraken in auto’s in Nieuwpoort

Politiezone Westkust is een onderzoek gestart naar een reeks van inbraken in auto’s die op dezelfde parking stonden in Nieuwpoort.

Vrijdagochtend om 9.30 uur kreeg de politie een melding binnen van een inbraak in een auto op de parking aan Storms ter hoogte van de Robert Orlentpromenade in Nieuwpoort. Het achterruitje aan de zijkant was ingeslagen. Toen de politie ter plaatse was, stelden ze echter vast dat er in nog veel meer auto’s was ingebroken. Bij een rondgang door de politie zelf telden ze zeker al 10 wagens waar werd ingebroken. Dat gebeurde telkens op dezelfde manier door het achterruitje aan de zijkant in te slaan. Omdat er nog niet veel slachtoffers gevonden konden worden, is de buit nog niet gekend.

De politie verwittigde het labo om ter plaatse te komen voor een sporenonderzoek. Wie zelf nog slachtoffer zou zijn, kan contact opnemen met de politie. (JH)