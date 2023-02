Politie onderzoekt reeks auto-inbraken in centrum van Veurne

In het centrum van Veurne werd in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken in wagens. Een persoon deed aangifte bij de politie, maar wellicht gaat het om minstens drie inbraken.

De inbraken gebeurden in de nacht van maandag op dinsdag, in het centrum van Veurne in straten vlakbij elkaar. Tot nu toe deed een persoon aangifte van de feiten.

Laptop en iPad

“Het gaat om een inbraak in een wagen die niet afgesloten was in de Ollevierslaan”, zegt korpschef Peter Billiouw van politiezone Spoorkin. “Uit de auto werd een rugzak en brieventas gestolen. In die rugzak zat een laptop en een iPad. Tijdens het buurtonderzoek van de collega’s ter plaatse werden we nog ingelicht van een tweede feit in de Astridlaan, maar tot nu toe kregen we daar nog geen aangifte over. Wie nog slachtoffer zou geworden zijn van feiten vragen we om aangifte te doen.”

Ook een man uit de Hanssenslaan vlakbij stelt dat er ingebroken werd in zijn wagen maar deed tot nu toe nog geen aangifte. (JH)