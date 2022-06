Politie onderzoekt nachtelijke inbraak bij slapende toeristen

De politie Westkust onderzoekt een inbraak in De Panne. Dat gebeurde terwijl een Duits gezin op vakantie lag te slapen.

In de loop van dinsdagochtend liep een aangifte binnen van een inbraak in de Langeleedstraat in De Panne. Dat gebeurde in een vakantiehuisje tussen middernacht en 7 uur ‘s ochtends.

Een Duits koppel met kleine kinderen is er op reis en verblijft in een vakantiehuisje. Het koppel ging slapen maar ze sloten het schuifraam niet af. Het raam was weliswaar dicht maar werd niet afgesloten.

Een onbekende verschafte zich ‘s nachts via het schuifraam toegang tot de woning en stal uit de keuken twee smartphones, een laptop, een portefeuille met inhoud en een armband. De politie startte een onderzoek. (JH)