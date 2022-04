Politie onderzoekt liefst 49 feiten van kelderinbraken in De Panne en Oostduinkerke

De politiezone Westkust is bezig met een onderzoek naar grootschalige inbraken in kelders van appartementsgebouwen afgelopen weekend. In liefst 49 kelders werd geprobeerd om in te breken. Soms raakten de dieven ook binnen. De buit is voorlopig beperkt.

Een eerste serie van inbraken in kelders en ondergrondse ruimtes werden zondag in de loop van de voormiddag vastgesteld. Die vonden allemaal plaats in de Leopold I Esplanade in De Panne. Een of meerdere inbrekers hadden daar in de loop van de nacht van zaterdag op zondag toegeslagen.

Op een ongekende manier verschaften ze zich toegang tot het niveau -1 van een appartementsgebouw dat gelegen is langs de Leopold I Esplanade. Met een ongekend voorwerpen konden ze daar de deur openen om zo op het niveau -1 te raken. Daar probeerden ze in te breken in 27 bergingen in de kelder.

Op die bergingen waren inbraaksporen te zien. Het is momenteel nog niet duidelijk in welke bergingen de dieven allemaal zijn binnen geraakt. Het gaat vaak om tweedeverblijvers die nu niet aanwezig waren dus hoe groot en waar er buit werd gemaakt is nog niet duidelijk.

De voorlopige buit is eerder beperkt: er werden alvast twee koersfietsen gestolen. Maar de buit en het aantal slachtoffers kan nog oplopen.

Ook in Oostduinkerke

Korte tijd later kreeg de politie melding van identieke feiten in de Albert I Laan in Oostduinkerke. Ook hier werd op dezelfde manier ingebroken in ondergrondse ruimtes van een appartementsgebouw. Er werden braaksporen gevonden op 22 kelderdeuren. De buit hier is nog onbekend. De politie Westkust is een onderzoek gestart naar de voorlopig 49 feiten.

