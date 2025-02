In de Ganzestraat in Eernegem werd donderdag een inbraak ontdekt in een leegstaande woning.

Wanneer die precies plaatsvond is onduidelijk, maar het speelde zich de voorbije week af. Onbekenden hebben ingebroken in een woning door de voordeur open te pramen. Er werd ook nog een raam verbrijzeld. De woning werd volledig doorzocht. Er werd niets gestolen, want het gaat om een leegstaande woning. De politie onderzoekt de feiten. (JH)