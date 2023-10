Politie onderzoekt derde woninginbraak in zelfde straat in week tijd in Torhout

De politie Kouter is bezig met een onderzoek nadat er een derde woninginbraak gemeld werd in een week tijd in de Groenhovestraat in Torhout. Net als vorige week werden er juwelen gestolen.

De politie werd ingelicht van een woninginbraak in de Groenhovestraat in Torhout die op maandagochtend rond 8 uur vastgesteld werd. Wanneer de inbraak precies gebeurde is niet duidelijk. De achterdeur van de woning werd opengebroken en binnen doorzochten de dieven het volledige huis. Ze gingen uiteindelijk aan de haal met juwelen. Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.

Eerder al twee inbraken

Opvallend is dat er in dezelfde straat vorige week al ingebroken werd in twee huizen. In het vorige weekend werd in nacht van zaterdag op zondag ingebroken in een woning door het schuifraam aan de achterzijde van de woning open te pramen. De woning werd daarbij volledig doorzocht en er werden juwelen en geld gestolen.

De dag nadien werd op zondagavond om 19.15 uur werd vervolgens een tweede inbraak vastgesteld in een huis in de Groenhovestraat. Daar forceerden inbrekers een slaapkamerraam op de eerste verdieping en doorzochten ze het ganse verdiep. Ze konden evenwel geen buit maken. (JH)