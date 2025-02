Politie neemt extra maatregelen tegen inbraken in Marke: “Duidelijk maken dat we heel aanwezig en alert zijn in de wijk Rodenburg en omgeving”

De politiezone Vlas neemt extra maatregelen om inbraken tegen te gaan in deelgemeente Marke. Daar wordt steeds vaker ingebroken. “Het gaat meestal om rondtrekkende daderbendes uit Frankrijk die het gemunt hebben op woningen vlak bij invalswegen”, aldus de politie.

In de wijk Rodenburg vlak bij de E17 werd sinds november twaalf keer ingebroken. De daders gingen telkens aan de haal met geld, juwelen en uurwerken. Ook elders in de zuidrand rond Kortrijk is er overlast door grenscriminaliteit. Daarom neemt politiezone Vlas extra maatregelen. “We voorzien in extra patrouilles, toezichten en controles in de inbraakgevoelige wijken. Dit gebeurt zowel heel zichtbaar in striping voertuigen, maar ook heel discreet met anonieme politievoertuigen”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier.

Doorbraak forceren

Daarnaast zal de politie verdachte personen en voertuigen, bijvoorbeeld met Franse nummerplaat, systematisch controleren. De mobiele camera ‘Mobbox’ is ook opgesteld in de buurt en stuurt live beelden naar de politieteams ter plaatse en de medewerkers in de dispatching. Preventieteams gingen ook al van deur tot deur met een flyer waarop tal van inbraakpreventietips staan.

“Deze inbrekers slaan toe in wijken die vlakbij invalswegen liggen om zo snel terug richting de Franse grens te vluchten. Met deze aanpak willen we duidelijk maken, ook aan hen, dat de politie heel aanwezig en alert is in de Rodenburg en omgeving. De politie doet er alles aan om een doorbraak te forceren in deze dossiers en het aantal inbraken te doen dalen”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).