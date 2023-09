Politie moet tussenbeide komen nadat drie winkeldieven betrapt werden: kaas, tonijn en zonnebrillen gestolen

Politieploegen van zone Westkust werden zaterdagmiddag tweemaal opgeroepen om bijstand te verlenen na een winkeldiefstal. In totaal werden drie mannen betrapt in twee handelszaken in Koksijde en De Panne. Ze stalen daarbij kaas, tonijn en zonnebrillen.

Een eerste keer moest de politie zaterdagmiddag om 13.25 uur tussenbeide komen in een warenhuis in de Koninklijke Baan in Koksijde. Een passerende patrouille werd er gewenkt door de zaakvoerder. Die vertelde dat er twee mannen aanwezig waren in de winkel en zaken wegstopten in hun zakken.

De twee passeerden de kassa en werden door de politie gecontroleerd. Een 24-jarige inwoner van Koksijde had in zijn broek wat kaas en tonijn verstopt. Zijn kompaan, een 27-jarige Algerijn die hier illegaal verblijft, had een doosje met kaasjes verstopt in zijn jaszak. Hij betaalde de gestolen goederen en kreeg al het bevel het grondgebied te verlaten.

Alerte winkelbediende

Enkele uren laten ging de politie langs bij een winkel in de Zeelaan in De Panne. Een winkelbediende zag via camerabeelden dat een man iets wegnam vanuit een winkelrek en de zaak traag verliet. Eenmaal buiten de winkel zette de man het op een lopen en werd hij achternagezeten door de winkelbediende. Dankzij de politie kon de verdachte aangetroffen worden in de A. Dumontlaan. Hij was in het bezit van drie zonnebrillen en een kleedje met tijgerprint.

De 27-jarige Italiaan bekende enkel de diefstal van de zonnebrillen. Hij werd gearresteerd en het parket moest beslissen wat er met hem gebeurde. (JH)