Politie krijgt drie aangiftes van diefstal, onder meer op strand

Politiezone Westkust kreeg tussen woensdagavond en donderdagmiddag drie aangiftes binnen van diefstallen. Op het strand van Koksijde werd een Waalse toeriste beroofd van haar handtas.

De eerste melding van diefstal kreeg de politie binnen van feiten die woensdagavond gebeurden rond 20 uur in Plopsaqua in De Panne. Een 16-jarige Franse jongen had er zijn gsm opgeborgen in de locker van het zwembad voor hij ging zwemmen. Toen hij nadien terug keerde bleek het toestel verdwenen te zijn. Nochtans waren er geen braaksporen aan de locker te zien.

In de loop van donderdagochtend werd dan weer een fietsdiefstal gepleegd in de Oostendelaan in Koksijde. Daar stal een onbekende dief een klassieke grijze damesfiets van het merk Trek. Die was nochtans slotvast achtergelaten voor een appartementsgebouw.

Tas verdwenen

De laatste diefstal gebeurde donderdagmiddag om 15 uur op het strand van Koksijde. Een 21-jarige vrouw uit Profondeville ging naar het strand. Ze zette zich tussen twee families. Ze gaat enkele minuten naar de zee en stelde bij haar terugkomst vast dat haar handtas verdwenen is.

Ze verneemt ter plaatse dat een man en een vrouw in het gezelschap van een meisje de tas met inhoud hebben meegenomen. Het slachtoffer zoekt eerst nog tevergeefs naar de verdachten, het ging om een jonge vrouw van ongeveer 20 jaar in een zwarte bikini, en kwam daarna aangifte doen de politiediensten. De politie noteerde de aangifte.

(JH)