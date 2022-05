Politie komt tweemaal tussenbeide wanneer winkeldieven betrapt worden in Koksijde en De Panne

Ploegen van politiezone Westkust moesten donderdagmiddag op tien minuten tijd tweemaal tussenbeide komen wanneer winkeldieven betrapt werden. Twee van hen konden vluchten en ontsnappen maar de politie kon ze alsnog klissen.

Een eerste keer werd de politie gebeld om 16.35 uur vanuit de Colruyt in de Zeelaan in Koksijde. Een 40-jarige man, die sinds 2002 asielzoeker is en geen gekend adres heeft, had er twee blikken alcoholische dranken verstopt achterin zijn broek.

De man werd echter in de gaten gehouden en betrapt door de winkeldetective. Toen de politie aankwam kreeg hij een pv voor winkeldiefstal en een pv omdat hij hier illegaal verblijft.

Nauwelijks tien minuten later werd de politie opgeroepen om naar de Zeelaan in De Panne te gaan. Daar hadden twee onbekende mannen een kledingwinkel betreden. Even gauw als ze gekomen waren gingen ze ook de winkel weer uit waarbij het alarm afging.

Snel geklist

Een verkoopster rende hen nog achterna maar ze kon hen niet bijbenen. Getuigen meldden haar vervolgens dat de onbekende mannen kledij mee hadden. Verschillende politiepatrouilles deden meteen daarna nazicht in de buurt en een ploeg kon beiden aantreffen in de Duinkerkelaan.

Het ging volgens de politie om een 25-jarige en 31-jarige man van vreemde origine. Beiden waren in het bezit van diverse kledingstukken waaronder twee stoffen korte broeken en 3 T-shirts van het merk Lacoste die zopas gestolen waren uit de zaak.

De kledij was niet beschadigd en kon worden teruggenomen door de winkel. Beide mannen hadden geen identiteitsdocumenten bij zich en voor beiden werd een pv voor winkeldiefstal en illegale vreemdeling opgesteld.

