Politie komt tweemaal tussenbeide voor betrapte winkeldieven

Een politiepatrouille van zone Westkust moest zaterdag op enkele uren tijd tweemaal tussenbeide komen voor winkeldiefstallen. Telkens konden de daders gevat worden.

Een eerste keer moest de politie rond 13.45 uur ter plaatse gaan naar de Zeelaan in De Panne. Een 65-jarige vrouw uit De Panne was aan het winkelen in een warenhuis. Ze verstopte in haar trolley onder een handdoek een aantal voorverpakte vleeswaren. Ze bood daarna een aantal andere zaken aan ter betaling. De kassierster zag de trolley na en bemerkte de niet aangeboden vleeswaren. Deze zaken werden door de winkel onbeschadigd terug in ontvangst genomen. De politie stelde een pv op.

Even later, rond 16.10 uur, werden ze opgeroepen voor een winkeldiefstal in de Strandlaan in Koksijde. Daar waren drie Franse jongeren van 19 en 20 jaar aanwezig zich in een warenhuis. Een winkeldetective merket dat de drie zich begaven naar de zelfscanafdeling en de winkel verlieten zonder de goederen ter betaling aan te bieden. De detective hield hen op in afwachting van de komst van de politiediensten. Het volledig bedrag van de gestolen goederen werd door één van hen betaald. Ook hier werd een pv opgesteld. (JH)