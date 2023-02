Politie Komen-Waasten zoekt eigenaars van gestolen voorwerpen

De Politie van Komen-Waasten gaat op zoek naar eigenaars van verschillende gestolen objecten. De voorwerpen werden tijdens verschillende huiszoekingen in beslag genomen. De ordediensten hopen hiermee een einde te maken aan de inbrakenplaag die de streek teisterde.

Tussen oktober 2022 en midden januari 2023 werden niet minder dan 11 inbraken vastgesteld op het grondgebied van de politiezone Komen-Waasten, zo staat in het verslag te lezen.

Waardevolle objecten

Drie personen werden als verdachte geïdentificeerd en huiszoekingen werden uitgevoerd. Tijdens één van die huiszoekingen werden verschillende, waardevolle objecten aangetroffen. Speurders tassen nog in het duister over de afkomst van die objecten, de verdachte in kwestie kon geen sluitende antwoorden bieden. De politiezone roept dan ook alle burgers op de objecten te bekijken en na te gaan of deze eventueel niet van een diefstal afkomstig zijn.

Iedereen wie waardevolle informatie heeft, kan hiervoor terecht bij het centrale commissariaat van Komen-Waasten.