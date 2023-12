Politie klist duo inbrekers dankzij alerte wijkbewoners

Dankzij alerte wijkbewoners en na een onderzoek is de politie erin geslaagd twee inbrekers te klissen. Het Franse duo wordt verdacht van twee effectieve woninginbraken, vijf pogingen tot inbraak en een diefstal uit een woning, allemaal in De Panne en Koksijde. Tweemaal werden gouden juwelen gestolen.

Het was al op 9 november dat een alerte burger melding maakte van een verdacht voertuig met Franse nummerplaten in een doodlopende straat in De Panne. Er werd melding gemaakt in een Whatsapp-groep met andere wijkbewoners waarna de politie werd verwittigd. “Onze diensten snelden onmiddellijk ter plaatse”, zegt Héléne Ingels van Westkust. “Na het nodige zoekwerk in de omgeving waar het voertuig werd opgemerkt, vonden ze de wagen terug. Twee verdachten met Franse nationaliteit en wonende in de regio van Duinkerke werden gearresteerd. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne vorderde een gerechtelijk onderzoek waarna één verdachte werd aangehouden door de onderzoeksrechter voor betrokkenheid bij één inbraak en bij drie pogingen tot inbraak. De tweede verdachte werd vrijgelaten onder voorwaarden omdat men vermoedde dat zijn betrokkenheid bij de gepleegde feiten minder groot was.”

Duo in cel

“Na doorgedreven speurwerk bleek naderhand dat beide mannen ook in beeld kwamen als verdachte voor meer gelijkaardige feiten in de regio dan aanvankelijk gedacht”, vervolgt Ingels. “De tweede Franse verdachte die vrij was onder voorwaarden, bood zich op uitnodiging aan bij PZ Westkust op 28 november en werd gearresteerd. De dag nadien werd hij aangehouden door de onderzoeksrechter te Veurne op verdenking van betrokkenheid bij de uitgebreide lijst van vermogensdelicten.” De aanhouding van de man werd intussen ook door de raadkamer met een maand verlengd. Ze worden verdacht van twee effectieve woninginbraken, vijf pogingen tot inbraak en een diefstal uit een woning, allemaal in De Panne en Koksijde. Tweemaal werden gouden juwelen gestolen. (JH)