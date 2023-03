Politie klist doofstomme inbreker die zichzelf verwondde na vier inbraken in centrum van Torhout

In het centrum van Torhout heeft de politie zondagnacht een man opgepakt, die had ingebroken in vier handelszaken. Bij de inbraken sloeg hij telkens een ruit in waarna hij zichzelf verwondde door erdoor te kruipen. “Ik wilde hem nog doen opschrikken door te bellen, maar nadien bleek dat dat geen effect zou hebben gehad, want hij zou doofstom zijn”, getuigt Lies Dekeyser, uitbaatster van een geviseerde krantenwinkel.

Rond 2.30 uur zondagnacht kreeg de politie een melding dat er net was ingebroken in krantenwinkel ’t Winkeltje in de Elisabethlaan. Het was al de vierde inbraak die de man die nacht pleegde, zo bleek achteraf. Toen uitbaatster Lies Dekeyser aankwam aan haar krantenwinkel had de politie de man net op straat overmeesterd. Het bleek om een magere, doofstomme man te gaan. Hij had zichzelf verwond, want bloedde aan de hand. Bij de inbraken sloeg hij telkens een ruit stuk waarna hij zich naar binnen wurmde, zo bleek.

Meer schade dan buit

Eerst sloeg de man toe in café Don Quichote in de Fraeysstraat. “Het waren collega’s die rond 8.30 uur passeerden en de gebroken ruiten zagen”, zegt cafébaas Kurt Denolf (47). “Toen ik aankwam zat er een gat in de deur naast de klink. Maar omdat het om een dubbel slot ging, kreeg hij die niet open. Dan sloeg hij maar de dubbel ruit in. Daarna wurmde hij zich blijkbaar tussen de glasscherven door naar binnen. Hij had het gemunt op de kass,a maar die is altijd grotendeels leeg en staat open. Alleen het wisselgeld, zo’n 100 euro om de dga te starten, kon hij meenemen. De schade is veel groter dan de buit die de man maakte.”

Wellicht ontgoocheld door de geringe buit trok de inbreker verder op pad. In de Breidelstraat even verderop probeerde hij een ruit in te slaan van een broodjeszaak, maar hij raakte niet binnen en trok dan maar verder. In café Flandria in de Stationsstraat had hij meer geluk. Daar sloeg hij een ruit in aan de achterzijde van het café en kon hij geld en een iPad stelen.

Muntstukken en sigaretten

Uiteindelijk belandde hij zo in krantenwinkel ’t Winkeltje aan de overkant van het café. “Ik kreeg de melding van de alarmcentrale dat er ingebroken was”, zegt zaakvoerster Lies. “Op de beelden op mijn gsm kon ik inderdaad iemand binnen zien. Ik belde daarop de politie, maar zij waren ook al onderweg. Zelf belde ik onmiddellijk naar mijn winkel in de hoop hem met telefoongerinkel te doen opschrikken. Dat had geen effect. Want, zo bleek nadien, de inbreker was doofstom en had ook niet gehoord dat iemand eerder al riep dat de politie zou komen. Toen ik aankwam was er tumult op straat en had de politie de man al overmeesterd. In mijn zaak kon hij enkel een wat muntstukken stelen die uit de kassa vielen en wat sigaretten en blaadjes. Het is voor mij de tweede inbraak sinds ik de zaak overnam van mijn ouders 16 jaar geleden. Maar eigenlijk ben ik best tevreden: alles heeft gewerkt zoals het hoort en de politie deed snel hun werk.”

Politiezone Kouter onderzoekt de feiten en verwittigde het parket. De inbreker zal wellicht voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen. (JH)