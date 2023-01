Politie klist dief in tuinhuis na achtervolging in Adinkerke

Verschillende ploegen van politiezone Westkust hebben woensdagmiddag de achtervolging ingezet op een dief die kort na elkaar vier diefstallen pleegde. Na de achtervolging konden ze de man arresteren in een tuinhuis waar hij zich verborgen hield.

De feiten kwamen aan het licht toen een man de politie verwittigde dat er zonet was ingebroken in zijn bestelwagen die in Adinkerke stond. “Terwijl de eigenaar van de bestelwagen aan het werken was, hoorde hij een dof geluid”, zegt Hélène Ingels van politie Westkust. “De man ging kijken, merkte dat een raam van de wagen was ingeslagen en zag een onbekende bij het voertuig staan. De onbekende man vluchtte weg met een fiets, die ook gestolen bleek te zijn. Ondertussen kregen wij melding van een tweede inbraak in een bestelwagen die geparkeerd was vlak bij de eerste feiten. Later op de dag werd er aangifte gedaan van een gestolen fiets en van diefstal van een rugzak, eveneens in dezelfde buurt.”

Achtervolging eindigt in tuinhuis

De politie snelde ter plaatse met meerdere ploegen. “Na een nauwkeurige omschrijving door de eigenaar van de bestelwagen zetten we de achtervolging in”, vervolgt Ingels. “Ook het droneteam werd ingezet. Tijdens zijn vlucht liet de verdachte de gestolen fiets achter. Hij ging te voet verder en verschuilde zich in een tuinhuis van een woning in de hoop aan ons politieteam te kunnen ontsnappen. Enkele ogenblikken later werd hij echter door onze ploeg aangetroffen. De verdachte werd gearresteerd. Hij had verschillende gestolen goederen bij zich.”

Het parket van Veurne vorderde een gerechtelijk onderzoek. De onderzoeksrechter zal over de verdere aanhouding beslissen. (JH)