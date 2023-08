Politie kan na intensieve zoekactie in maïsveld en met drone Georgische dief klissen in Veurne: man stal al 10.000 euro elektronica

De politie in Veurne kon donderdag na een doorgedreven zoekactie en observatie van bijna vier uur lang een Georgische dief klissen. De man stal in verschillende elektrogroothandels in gans België dure differentieelschakelaars en ander materiaal. De totale buit bedraagt zeker 10.000 euro. Hij kon worden opgepakt voor hij kon toeslaan in Veurne.

Op 11 uur stapte de 40-jarige man met de Georgische nationaliteit een elektrogroothandel in de Koksijdestraat in Veurne binnen. Bij zijn binnenkomst gingen meteen de alarmbellen bij het personeel af. De zaak heeft immers diverse vestigingen in ons land en de Georgiër sloeg elders al op diverse plaatsen toe. Zo stal hij onder meer in Verviers, waar hij zelf woont, in Luik, in Ieper en recent nog in Waregem. Telkens ging hij aan de haal met dure differentieelschakelaars, ruim 100 euro per stuk.

De keten was de diefstallen zo beu dat ze zijn foto en signalement intern verspreidden. Toen de Georgiër donderdag om 11 uur het filiaal van Veurne binnenstapte werd hij meteen herkend. De politie werd gebeld, de man werd aangesproken maar hij ging meteen op de vlucht.

Zoekactie in maïsveld

De man liet zelfs zijn auto achter in de buurt, rende te voet weg op straat, stak de drukke Sint-Idesbaldusstraat over en vluchtte daar in een maïsveld. De politie Spoorkin was intussen met verschillende ploegen ter plaatse en kreeg versterking van het droneteam van politie Polder, dat toevallig in de buurt was.

“Een doorzoeking van het veld leverde in eerste instantie niets op”, meldt de politie. “We hadden echter nog enkele aanknopingspunten en in de buurt stond een verdachte wagen. Die hielden we onder observatie en rond 14.40 uur kwam de verdachte man terug naar zijn wagen. Op het moment dat hij wou instappen werd hij gearresteerd.”

Het bleek om een 40-jarige Georgiër te gaan uit Verviers. Daar pleegde hij al diefstallen, maar ook in Luik, Ieper, Waregem en elders. De totale buit bedraagt minstens 10.000 euro. De man is gearresteerd en het parket van West-Vlaanderen coördineert het verdere onderzoek. Er zal nagegaan worden bij welk parket er al een onderzoek loopt naar de man. (JH)