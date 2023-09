Politie kan inbrekers van pittazaak in Nieuwpoort klissen: daders sloegen eerder toe in Oostende

De politie is er in geslaagd om de drie inbrekers op te pakken die vorige week vrijdagochtend inbraken in pittazaak Istanbul in Nieuwpoort. Het bleek om een groep van vier te gaan, die eerder hadden toegeslagen in Oostende en waar die politie al een iemand kon arresteren. De drie andere vluchtten weg, pleegden daarna doodleuk de inbraak in Nieuwpoort maar konden vrijdagmiddag dankzij ANPR-camerabeelden gevolgd en opgepakt worden.

De inbraak in pittazaak Istanbul in Nieuwpoort werd vrijdagochtend vroeg rond 5.30 uur gepleegd. De dieven forceerden er een raam en gingen binnen aan de haal met de kassa, waarin ongeveer 500 euro zat. De eigenaar van de zaak, Tuna Ozcan, deelde beelden via zijn sociale media en verwittigde de politie. Die ging op zoek naar de daders en dat had vrij snel resultaat. Op de camerabeelden die Tuna maakte waren de verdachten, waaronder iemand met een opvallend vissershoedje, duidelijk te zien. Vanuit politiezone Oostende kwam een melding binnen dat vier verdachten eerder die nacht ook strafbare feiten hadden gepleegd in Oostende. Daar kon één iemand gearresteerd worden maar bleken de drie anderen te zijn gevlucht. Ondanks dat naar hen gezocht werd pleegden ze doodleuk nog de inbraak in de pittazaak. Politiezones Oostende en Westkust wisselden de beelden uit en ontdekten dat het om dezelfde daders ging.

Discreet gevolgd

Een politieteam van Westkust, vrijdag kort voor de middag onderweg met een anonieme wagen, zag plots de drie mannen wandelen. “Ze besloten om hen discreet te volgen”, zegt Hélène Ingels van Westkust. “Op een bepaald moment merkten we op dat één van de drie mannen een posttas doorzocht en een grote envelop meenam. We wilden deze man aanspreken en activeerden onze zwaailichten. De man gooide onmiddellijk de gestolen envelop weg. Hij bleef ter plaatse en vertelde ons dat hij van plan was om samen met zijn broer een dag aan het strand door te brengen. Maar toen hij zijn handlangers aan een kruispunt verderop zag staan, besloot hij te vluchten. Dankzij de hulp van een toevallig passerende collega, slaagden we erin om de man vast te grijpen, aan te houden en over te brengen naar ons Centraal Politiehuis. Daarna gingen we op zoek naar zijn twee kompanen. Niet veel verder vonden we ook deze twee mannen terug en rekenden we hen in.” De buit van de kassa van de pittazaak kon gerecupereerd worden en werd teruggegeven aan Tuna Ozcan. (JH)