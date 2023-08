Politie kan inbreker en man die tankkaarten wilde kopiëren op heterdaad betrappen in Veurne

De politiezone Spoorkin is er de voorbije week in geslaagd om twee criminelen op heterdaad te betrappen. Het ging enerzijds om een Moldaviër die skimmingmateriaal plaatste aan tankstations om tankkaarten te kopiëren en anderzijds om een Macedoniër die net had ingebroken in vier wagens. Beiden zijn intussen aangehouden door de onderzoeksrechter.

De politie Spoorkin was bezig met een onderzoek naar het plaatsen van skimmingsmateriaal op de betaalterminals van tankstations in de regio. Criminelen plaatsen dergelijk materiaal om de gegevens van tankkaarten te kunnen kopiëren en dan zelf hun slag te kunnen slaan met de gekopieerde kaarten. Er werd eerder al dergelijke skimmingsmateriaal aangetroffen.

De politie ging op onderzoek uit en dat leidde tot resultaat. Op 1 augustus konden ze een 35-jarige Moldaviër op heterdaad betrappen. B.D. had het skimmingsmateriaal geplaatst waarbij de apparatuur vooral geïnstalleerd werd op terminals van tankstations waar veel vrachtverkeer is. De man werd aangehouden en die aanhouding werd door de raadkamer van Veurne al met een maand verlengd. De federale gerechtelijke politie West-Vlaanderen voert verder onderzoek samen met de politie Spoorkin.

Vier inbraken in wagens

Enkele dagen geleden kon de politie een tweede crimineel op heterdaad betrappen. In de nacht van zaterdag op zondag werd een 34-jarige Macedoniër opgepakt die in de Ieperse Steenweg in Veurne ingebroken had in vier wagens. Ook toen kon de politie hem op heterdaad betrappen. Ook de buit van de inbraken die hij net had gepleegd, kon de politie zo recupereren. De man werd aangehouden en zit nu in de gevangenis. De lokale recherche van politiezone Spoorkin voert verder onderzoek uit. (JH)