Politie kan één inbreker vatten na inbraak in Rumbeke, andere dader kan ontsnappen

Heel wat politie woensdagavond in Rumbeke waar inbrekers probeerden toe te slaan. Zij werden echter opgemerkt waarna de politie onmiddellijk ter plaatse snelde. De inbrekers probeerden te ontsnappen, maar een van de twee opgemerkte mannen kon door de politie ingerekend worden. Een andere vluchtte weg via de tuinen. De politie zette honden en drones in om de inbreker te vinden, maar dat lukte alsnog niet. Of de dader wegvluchtte met een buit, is momenteel onduidelijk. De voorbije maanden probeerden dieven al meermaals in te breken in Roeselare en omgeving. Daarbij viseren ze vooral woningen in de buurt van de Rijksweg. Die wordt dan gebruikt als ideale ontsnappingsroute.