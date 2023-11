Politie kan dief van werkmateriaal oppakken en buit terugbezorgen aan slachtoffer

De politie Westkust kon maandagnacht een dief op heterdaad betrappen toen hij ingebroken had in een wagen en werkmateriaal stal. Na snel onderzoek kon de politie ontdekken wie het slachtoffer was en hem het gestolen materiaal terugbezorgen.

Een alerte politieploeg stelde maandagavond rond 20 uur vast hoe er ingebroken werd in een wagen. “Met een grote houten stok werd het raam aan de passagierskant door een onbekende persoon ingeslagen”, zegt Hélène Ingels van Westkust. “De dief ontvreemdde werkmateriaal. Enkele uren later, rond 2 uur ’s nachts, merkte ons team op dat een man zich verdacht gedroeg en zich voor ons probeerde te verstoppen. We konden de man onderscheppen en troffen bij hem gereedschapsmateriaal aan. De man werd overgebracht naar ons centraal politiehuis.”

Slachtoffer gevonden

Eenmaal aangekomen in het politiecommissariaat kon het materiaal dat de man bij zich had beter bekeken worden. “We namen contact op met het slachtoffer van de eerdere diefstal uit de wagen en vroegen om een gedetailleerde beschrijving van de gestolen goederen. Het slachtoffer vertelde ons dat diens naam en voornaam op één van de gestolen items is gegraveerd en gaf een nauwkeurige omschrijving van de andere ontvreemde spullen. De puzzel werd gelegd en de feiten werden aan elkaar gelinkt. Het slachtoffer ontvangt binnenkort de goederen terug. De man zal worden gedagvaard en zal zich voor de correctionele rechter moeten verantwoorden voor deze feiten.” (JH)