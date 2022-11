Politie kan dief van elektrische step klissen op tram

In de Sloepenlaan in De Panne werd donderdagmiddag een elektrische step gestolen. Dankzij snel politiewerk kon de dief later gevat worden op de tram.

De feiten gebeurden donderdagmiddag om 13.25 uur toen een 49-jarige man uit De Panne binnenging in een broodjeszaak. Hij plaatste zijn elektrische step niet afgesloten voor de zaak. Hij nuttigde in de zaak een broodje en vertrok terug. Het slachtoffer stelde vast dat zijn step verdwenen is en hoorde van een getuige dat een man weggereden was met de step. Daarop belde hij meteen de politie, waarna enkele patrouilles op zoek gaan naar de step en de verdachte.

Een politiepatrouille kon de step aantreffen ter hoogte van tramhalte aan De Panne Kerk. De patrouille vernam van een getuige dat de verdachte intussen in de tram zat. De politie kon een 36-jarige Franse onderdaan onderscheppen. Hij was nog in het bezit van enkele etenswaren en draadloze oordopjes die hij eerder gestolen had in een handelszaak in De Panne. De man vergoedde het nadeel en het slachtoffer werd door de politiediensten terug in het bezit gesteld van zijn onbeschadigde step. Er werd ook een pv opgesteld. (JH)