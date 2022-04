Politie kan dakloze vrouw ontmaskeren als dievegge van fietslamp

De politie Westkust kreeg in de nacht van dinsdag op woensdag twee meldingen binnen van diefstallen op haar grondgebied.

Een eerste melding liep even na middernacht binnen in de De Pannelaan in De Panne. Een 28 jarige man uit De Panne zag hoe een onbekende persoon in dronken toestand een fietslamp probeerde te stelen vanop zijn fiets en daarna wegwandelde. De fietslamp werd effectief gestolen. De politie ging ter plaatse voor nazicht en kon een persoon opmerken die op de grond lag in een inkomhal van een woning in de De Pannelaan. De politie trof het gestolen fietslicht aan in de rugzak van deze 43-jarige momenteel dakloze vrouw. Ze werd in de politiecel opgesloten ter ontnuchtering. Er werd een pv opgesteld.

Rode diesel

In de loop van woensdagochtend liep dan een melding binnen van de diefstal van diesel ter hoogte van de Hoge Blekker in de Jachtwakersstraat in Koksijde. Een onbekende ontvreemdde een hoeveelheid van vermoedelijk ongeveer 25 liter rode diesel uit een kleine graafkraan op een niet afgesloten bouwwerf. Ook hier werd een pv opgesteld. (JH)